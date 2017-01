Guido (9) uit Emmen opnieuw verrast door voetballer Arjen Robben

EMMEN - De 9-jarige Guido Sibering uit Emmen is opnieuw verrast door voetballer Arjen Robben. Hij kreeg een gesigneerd shirt van de Bayern München-speler.

Tijdens het uitpakken van het pakketje had Guido al een vermoeden. "Ik denk dat dit het shirt van Arjen Robben is", voorspelde hij.Dat bleek waar te zijn. "Met handtekening! Die wou ik ook nog", riep de enthousiaste Guido. "Bedankt Arjen Robben, hier ben ik echt superblij mee. Zo vet."Guido werd geboren zonder linkerhand en vond hier zelf een oplossing voor. Samen met het UMCG werd een kunsthand ontworpen en geprint met een 3D-printer. Guido's kunsthand kreeg de kleuren van zijn favoriete voetbalclub, Bayern München.Eerder deze maand werd hij ook al verrast door Arjen Robben. Guido was te gast in het radioprogramma Langs de Lijn.Robben had een audioboodschap voor Guido. "Ik heb je filmpje gezien op internet dat je echt een hele mooie hand voor jezelf hebt weten te maken. Ik vind dat je daarmee laat zien, net als een topsporter, dat je doorzettingsvermogen hebt", vertelde Robben.