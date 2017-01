'Goede vorderingen' tegen motorbendes

EMMEN - Politie, justitie en gemeenten maken 'goede vorderingen' in de strijd tegen de criminele activiteiten van motorbendes. De combinatie tussen een strafrechtelijke aanpak van politie en Openbaar Ministerie en streng gemeentelijk optreden begint zijn vruchten af te werpen.

Dit zegt burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle tegen RTV Oost Meijer is als voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg (LSO) betrokken bij de aanpak van overlastgevende motorclubs. Daarin werken gemeenten, politie, OM, FIOD en Belastingdienst samen. "De motorclubs voelen zich opgejaagd. Ze beginnen de gevolgen van onze aanpak te merken", zegt Meijer.De burgemeester reageert daarmee op recente acties tegen motorclubs zoals No Surrender in Emmen. Daarvan werd het clubhuis onlangs gesloten en gesloopt. De president van het chapter zit nog steeds vast op verdenking van drugshandel.De politie heeft in heel Nederland bijna 1.700 leden van de zogenoemde Outlaw Motor Gangs (OMG’s) in beeld.De aanpak is volgens Meijer een zaak van lange adem. "Strafrechtelijke trajecten duren maanden en bestuurlijk moeten we veel informatie inwinnen om op te treden tegen motorclubs, maar stapje voor stapje gaat dat steeds beter", zegt hij.Twee keer per jaar komen zestig tot tachtig burgemeesters bijeen om de vorderingen te bespreken. Vooral het crimineel gebruik van clubhuizen, zoals onder meer in Emmen het geval zou zijn geweest, biedt volgens de burgemeester van Zwolle mogelijkheden. Vaak is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan."Daarin moeten alle gemeenten ook consequent zijn", zegt Meijer. "Een onaanvaardbare situatie met een motorclub moet je niet gedogen en niet legaliseren, maar stevig aanpakken."