'Anonieme verklaringen over treinkaping De Punt zijn bizarre lulverhalen'

DE PUNT - Twee anonieme verklaringen over de beëindiging van de treinkaping in De Punt zijn 'bizarre lulverhalen'. Dat zeggen drie oud-commandanten, die in 1977 betrokken waren bij de actie tegen de Molukse treinkaping.

Eerder ontstond ophef over de acties in De Punt en bij de basisschool in Bovensmilde, die tegelijkertijd gegijzeld werd. Een anonieme 'marinier X' verklaarde dat 'weerloze kapers bewust geëxecuteerd werden'.De drie oud-commandanten zeggen tegen De Telegraaf dat ze de identiteit van die man hebben nagetrokken. Volgens het drietal zat hij wel bij de marine, maar dan als iemand die verantwoordelijk was voor eten en drinken. "Hij is niet eens in de buurt geweest van De Punt", citeert de krant Ook zou een regeringsfunctionaris uit Den Haag naar het Noorden zijn gekomen en een bevel hebben gegeven tot eliminatie van de kapers. De functionaris zou bij de briefings in De Punt en Bovensmilde zijn geweest. Volgens een van de oud-commandanten is dat onmogelijk, omdat de briefings tegelijkertijd waren."Er waren 35 man bij. Ik weet precies wie en durf met honderd procent zekerheid te zeggen dat niemand van die groep naar buiten is gegaan en er geen 'buitenstaanders' aanwezig waren", zegt een van de commandanten tegen De Telegraaf.Bij de bevrijdingsactie kwamen zes kapers en twee gijzelaars om het leven. "Het geweld was absoluut noodzakelijk om de bevrijding uit te voeren. Natuurlijk, het was fors. Maar het moest", zegt de marinierscommandant.De laatste jaren was er kritiek op hoe de 22-jarige kaper Hansina om het leven kwam. Ze zou gewond op de vloer hebben gelegen en toen van dichtbij zijn doodgeschoten. Volgens een van de voormalig commandanten moesten ze wel, omdat het niet zeker was dat ze uitgeschakeld was. "In de training is er vaak op gewezen dat terroristen doen alsof, en dan een handgranaat gooien. Het klinkt vervelend, maar aarzeling kan dodelijk zijn. Dus is er gevuurd", schrijft de krant.Ook was er kritiek op het gebruik van zogeheten hollow point-patronen, die grote schade in een lichaam veroorzaken. Volgens een van de mariniers was het gebruik van die munitie de beste oplossing. "De kogel gaat niet door het lichaam van een kaper heen met het risico dat je andere mensen verwondt."De rechter doet op 1 februari uitspraak over het vervolg van het proces van nabestaanden van Molukse treinkapers tegen de Nederlandse staat. Nabestaanden van de doodgeschoten Molukse kapers van de treinkaping bij De Punt spanden de rechtszaak aan. Zij willen duidelijkheid over wat er precies gebeurd is bij de bevrijding van de trein op 11 juni 1977.