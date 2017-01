Inbrekers op heterdaad betrapt in Noord-Sleen

De inbrekers werden op heterdaad betrapt door de bewoners (foto: archief RTV Drenthe)

NOORD-SLEEN - Twee mannen zijn gisteravond op heterdaad betrapt toen ze aan het inbreken waren in een woning aan de Dorpsstraat in Noord-Sleen. De inbrekers zijn aangehouden.

De bewoners kwamen rond 19.00 uur thuis. Ze zagen de twee mannen wegrennen, via het erf van de buren naar het naastgelegen stuk grond. De bewoners zagen dat het raam naast de achterdeur was vernield. Ze belden de politie, direct na de melding werd een Burgernet-actie gestart.



Fietsen

De politie zocht de omgeving van Noord-Sleen af. Er werd gezocht met een politiehond en met een warmtebeeldcamera. De verdachten werden in eerste instantie niet gevonden, wel werden twee fietsen gevonden in de omgeving. Vermoedelijk waren dat de fietsen van de inbrekers.



De fietsen werden in de gaten gehouden en na enige tijd kwamen twee mannen ze ophalen en reden weg. Ze voldeden aan het signalement dat de melder had opgegeven. De twee werden aangehouden en zitten nog vast voor nader onderzoek.



De verdachten zijn twee mannen uit Aalden en Bellingwolde van 31 en 22 jaar oud.