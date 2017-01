'Ik ben weleens uitgemaakt voor vieze homo, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Mario heeft aan de aanval een opgezwollen oogkas overgehouden (foto: Facebook / Mario)

KLAZIENAVEEN/COEVORDEN - Wat een leuk verjaardagsfeestje moest zijn liep uit op een drama voor de 25-jarige Mario uit Klazienaveen en zijn 27-jarige vriend. Toen ze na een bezoek aan café De Bentheimer in Coevorden naar huis gingen, werden ze aangevallen door een jongen. De reden: zijn geaardheid.

"Eerder op de avond stond ik buiten een sigaretje te roken met een vriendin. We hadden gewoon een leuk gesprek en dat ging later ook over homoseksualiteit. Een stukje verderop stond een jongen mee te luisteren en die begon ineens te roepen dat ik 'mijn bek moest houden' en dat ik 'op moest rotten'."



De Klazienavener zei nog terug dat hij niet 'zijn mond ging houden omdat hij homo was', maar ging toch maar naar binnen, terug het café in.



'Houd je bek, vieze homo'

"Na dit gesprek vonden we het niet meer zo gezellig en besloten we weg te gaan. Mijn vriend en ik waren al een stukje van de kroeg vandaan toen we zagen dat een vriendin nog bij de ingang stond. We liepen terug om haar op te halen, en ineens werd mijn vriend aangevlogen door die gast die eerder de rotopmerkingen maakte."



Mario zag dat zijn vriend in de problemen zat en sprong ertussen. "En toen had ik ineens een loeiharde klap tegen mijn oog te pakken."



Mario hield een opgezwollen oogkas over aan de aanval. Bovendien was hij de dag erna duizelig en is zijn zicht verminderd. "Vanmiddag gaan we naar de huisartsenpost. Ik heb veel pijn en ben steeds enorm duizelig."



Verdachte opgepakt

Na de aanval werd de politie gebeld. "We zijn er meteen met een aantal agenten op afgegaan", reageert een politiewoordvoerder. "De 19-jarige verdachte werd op aanwijzing van het slachtoffer geïdentificeerd en is meteen uit de kroeg geplukt en aangehouden. Hij zit nu nog vast in afwachting van het onderzoek."



Mario ziet het somber in wat betreft de veroordeling van de dader: "Ik denk dat hij er wel met een geldboete vanaf komt, maar ik vind dit gewoon echt niet kunnen, anno 2017. Het is zo bizar dat iemand, vanuit het niets, zo'n enorme haat heeft tegen homoseksualiteit en dan ook nog eens zomaar gewelddadig wordt."



'Nog nooit zo iets heftigs meegemaakt'

Mario en zijn vriend zijn aangedaan door het incident. "Ik heb nog nooit zoiets heftigs meegemaakt. Ja, natuurlijk zijn we weleens uitgemaakt voor vieze homo of zo, maar zo erg, dat heb ik nog nooit meegemaakt. We zijn ons rot geschrokken."