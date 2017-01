'Stijgend aantal Drenten onder bewindvoering'

ASSEN - Steeds meer inwoners van Drenthe staan onder financieel toezicht. Het aantal mensen dat onder bewindvoering staat is in verschillende gemeenten meer dan verdubbeld.

Ook de daarbij horende kosten zijn omhoog gegaan. Dat meldt het Dagblad van het Noorden In Hoogeveen stonden volgens de krant in 2016 325 inwoners onder financieel toezicht. Vergeleken met 2014 is dat meer dan een verdubbeling, toen waren het er 153. De kosten die de gemeente maakt, zijn ook toegenomen. De kosten zijn ook in De Wolden en Meppel meer dan verdubbeld.Bij financieel toezicht, of bewindvoering, krijgen mensen die problemen hebben bij de administratie hulp. Een bewindvoerder neemt dan de financiële zaken over en beheert het geld. De gemeente betaalt de steun.Ook in Assen is er een stijging. "De ontwikkeling van de uitgaven voor de kosten bewindvoering laten een zorgelijke ontwikkeling zien”, zegt woordvoerder Martin de Bruin tegen de krant. In 2014 stonden er 306 mensen in Assen onder toezicht. Vorig jaar waren dat er 463.Assen wil in gesprek met de rechtbank en bewindvoerders om te kijken hoe kosten beter beheerst kunnen worden. Daarnaast wil de gemeente andere manieren van financiële ondersteuning bieden en schulden eerder signaleren.