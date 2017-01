Ingmar Berga opnieuw Open Nederlands kampioen op de Weissensee

MARATHONSCHAATSEN - Ingmar Berga uit Hoogeveen heeft net als in 2014 het Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op de Weissensee in Oostenrijk gewonnen.

Na 100 kilometer won hij de sprint van Gary Hekman en zijn ploeggenoot Crispijn Ariëns."Ik was eigenlijk helemaal niet goed. Ik heb de hele koers afgezien. Maar de stunt in de finale lukte", aldus Berga na afloop.Berga maakte ook lang deel uit van een kopgroep van vijftien man die in de slotronde werd teruggepakt door het peloton.[tweet: https://twitter.com/SchaatsMedia_NL/status/825335659216912384 De overwinning bij de vrouwen ging vanmorgen naar Ineke Dedden.Later meer...