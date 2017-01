EMMEN - "Mama zei dat ik een pakketje had gekregen. Toen ik het openmaakte, voelde ik er al even in. Ik wist gelijk dat het iets van Bayern München moest zijn." De 9-jarige Guido Sibering uit Emmen kan zijn geluk niet op.

Gisteren werd hij voor de tweede keer verrast door voetballer Arjen Robben. "Ik kreeg een gedragen shirt van Robben, met handtekening! En er zat een kaart bij, ook met handtekening. En ik kreeg ook nog een persoonlijke brief", vertelt een enthousiaste Guido in het Radio Drenthe-programmaGuido werd geboren zonder linkerhand. "Er is dus iets misgegaan in mijn moeders buik, denk ik", stelt hij. Guido zag een tijd geleden iemand met een kunsthand. "Toen hebben we in Groningen gevraagd of er een 3D-hand gemaakt kon worden."En dat kon. Guido mocht ook de kleuren van zijn hand kiezen. Hij hoefde daar niet lang over na te denken. "Ik ben heel erg fan van Bayern München. Dus ik dacht: waarom dan geen hand in de kleuren van Bayern?"Guido is heel blij met zijn hand. "Ik kan heel veel dingen vastpakken, daar ben ik echt heel blij mee", zegt hij. "Ik bestuur de hand met mijn pols."Stervoetballer Arjen Robben kreeg het nieuws deze maand ook te horen en besloot Guido te verrassen met een audioboodschap . In het radioprogramma Langs de Lijn sprak hij Guido toe. Robben prees Guido om zijn doorzettingsvermogen.Guido was zichtbaar onder de indruk, vertelde hij vandaag. "Er gingen emoties door mijn hele lichaam heen. Het was echt te gek om te horen."De 9-jarige Bayer München-fan heeft veel reacties gekregen. "Ik kijk ook wel op Facebook, er reageren heel veel mensen op. Ze zeggen: 'Wat een topper'. Het zijn allemaal positieve berichten", aldus Guido.