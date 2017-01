De bouw trekt aan in Drenthe

Stand van de gemeente Midden-Drenthe (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

ASSEN - "Ik heb bouwplannen, jazeker", zegt een man die met zijn vrouw en kind op de beurs 'Bouwplan, Thuis in Wonen' in de TT Hall rondloopt. "Wij zijn op zoek naar een nieuw huis. We weten nog niet wat en wanneer, maar we kijken hier wat er zoal is."

Veel mensen zijn weer bezig met huizen bouwen en verbouwen. En dat was ook te merken op de beurs die sinds donderdag in de TT Hall stond.



Meer bouwen

Het afgelopen jaar werden in Drenthe veel meer nieuwe huizen gebouwd. Volgens kenners gaat het om een stijging van wel 37 procent. Landelijk is de toename in de bouw ongeveer 11 procent.



Ook Cor Harms van de gemeente Assen merkt dat de bouw aantrekt. Bij een stand van de gemeente op de beurs kwamen volgens hem in drie dagen tijd ruim 150 mensen die heel gericht aan het zoeken waren. "En dat is wel eens anders geweest de afgelopen jaren", stelt Harms.



Druk met bouwplan

"De mensen hebben steeds meer vertrouwen in de economie, gaan steeds meer besteden en kijken ook weer naar een ander huis", zegt Cor Harms. "Dat hebben ze lang uitgesteld overigens. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met de verkoop van het project Witterstraat. Daar zijn toen alle kavels binnen een dag allemaal in optie genomen. Die mensen zijn nu druk bezig met het ontwikkelen van hun plan."



Profijt van Groningen

Drenthe profiteert van een overloop vanuit Groningen, zegt Herman Boshoeve van de NVM, die ook met een stand op de beurs staat. Maar hoe lang die situatie duurt blijft koffiedik kijken. "Je moet voorzichtig zijn, want een glazen bol heb ik niet. Je moet oppassen dat het niet een luchtbel wordt in een overspannen markt. In de grote steden ben ik daar zeker bang voor. In het noordoosten is dat nog niet het geval", denkt Boshoeve.



Uitgifte kavels Beilen

Behalve Assen en Groningen, is ook de gemeente Midden-Drenthe met een stand vertegenwoordigd. Astrid Schneider: "We hebben veel aanloop voor het plan Lievingerveld. We verwachten in de eerste helft van het jaar te starten met de uitgifte en dat het dan vlot gaat. Dit is een heel ander concept, want mensen moeten zelf het terrein bouwrijp maken. Maar voor andere mensen hebben we ook nog het plan Nagtegael."



Buitendorpen blijven achter

De sterke groei van de huizenbouw varieert wel en dat is ook binnen gemeenten het geval. "We hadden wel gehoopt dat het iets harder zou gaan voor onze buitendorpen. De woningmarkt trekt aan, maar dan vooral voor de grote kernen", zegt Schneider.

Door: Hielke Meijer