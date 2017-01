De Weide wint op het kunstgras van LTC

VOETBAL - De Weide heeft de eerste wedstrijd na de winterstop met 3-1 van LTC gewonnen. De wedstrijd werd in Assen, vanwege de vorst, op kunstgras gespeeld. De Hoogeveners maakten na rust het verschil en draaiden een 0-1 achterstand om.

Beide ploegen kwamen roestig uit de winterstop en maakten in de eerste helft veel fouten. De thuisploeg kwam, door een makkelijk gegevens strafschop, op voorsprong. David Modderman liet doelman Henri van der Weide kansloos.Na rust kwam De Weide snel op gelijke hoogte. Niek Bosscha schoot de gelijkmaker met overtuiging binnen. De Weide voetbalde in de tweede helft wat makkelijker dan LTC en nam door Jermo Verbeek de leiding. Het vlagsignaal voor buitenspel werd door scheidsrechter Walters genegeerd.In de slotfase kreeg LTC een paar goede kansen op de gelijkmaker, maar een paar grote kansen werden niet benut. In blessuretijd besliste Verbeek, met zijn tweede treffer van de middag, de wedstrijd.De Weide is na veertien duels terug te vinden op de vierde plaats, met 23 punten. Over een week staat de thuiswedstrijd tegen Zuidhorn op het programma.