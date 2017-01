Ingmar Berga: Deze zag ik niet aankomen

Ingmar Berga (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - "Deze zag ik vandaag niet aankomen. Maar je weet dat je in de finale wat anders moet doen, dan gewoon naar de finish rijden. Tweede en derde plekken, daar heb ik er al zoveel van. Het gaat alleen om die overwinning, dan krijg je alleen dat bijzondere gevoel".

Dat zegt Ingmar Berga uit Hoogeveen na z'n tweede open Nederlandse titel op natuurijs op de Weissensee in Oostenrijk. Ook in 2014 was hij al de snelste in de wedstrijd over 100 kilometer.



"Op een kilometer van de streep viel het even stil, toen reed ik weg. Ik dacht dit is m'n enige kans en ik zag dat ze niet direct reageerden en toen was ik weg", verklaart Berga meteen na de finish.



Het is extra bijzonder omdat de 32-jarige Hoogevener zich vandaag niet uitzonderlijk goed voelde. "Ik dacht dit wordt helemaal niks, dus daarom haal je ook zo'n actie uit en daardoor haal je ook de titel binnen."



Op kunstijs zat Berga al het hele seizoen tegen z'n eerste overwinning aan te hikken. Maar dat lukte steeds maar niet.



"Het seizoen is nu natuurlijk in één keer goed. Er zijn twee titels te vergeven, op kunstijs en natuurijs, en als je daar één van pakt is je seizoen gewoon geslaagd", besluit Berga.