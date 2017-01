Voorproefje van musical Addergebroed in Drents Museum

Addergebroed gaat over de elite in Drenthe in de 18e eeuw (foto: Marinus Pranger)

ASSEN - Bezoekers van het Drents Museum in Assen kregen vanmiddag een voorproefje van de muziektheaterproductie Addergebroed. Dat toneelstuk wordt vanaf mei opgevoerd in diverse Drentse theaters met in de hoofdrol musicalster Tony Neef.