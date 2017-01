Fietsen verraden inbrekers in Noord-Sleen

De inbrekers zijn aangehouden (foto: Pixabay)

NOORD-SLEEN - Twee inbrekers zijn gisteravond aangehouden in Noord-Sleen.

Toen de bewoners van een huis aan de Dorpsstraat thuiskwamen, zagen zij twee mannen wegrennen. De politie vond in de buurt van het huis twee fietsen in een greppel en besloot die in de gaten te houden.



Toen twee mannen de fietsen even later kwamen ophalen, heeft de politie ze aangehouden omdat zij ook overeenkwamen met het signalement dat de bewoners van het huis aan de politie had doorgegeven.