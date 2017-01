HZVV pas laat langs Leeuwarder Zwaluwen, Drenthina verliest opnieuw

Koploper HZVV begint de tweede helft van de competitie met een overwinning (foto: Stijn Steenhuis/RTV Drenthe)

VOETBAL - Koploper HZVV is het nieuwe jaar begonnen met een zege: 3-0. Op het Hoogeveense kunstgras bleef het lang spannend tegen laagvlieger Leeuwarder Zwaluwen.

Reza Hosseini bracht de ploeg van Karlo Meppelink al na een kwartier spelen op voorsprong. De vlugge vleugelaanvaller schoof de bal keurig in de verre hoek. In het vervolg verzuimde spitsenduo Strijker/Broek de voorsprong te verdubbelen.



Vlak voor het rustsignaal kregen de Friese gasten goede mogelijkheden prompt de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Onder druk voorkwam doelman Hidde Streutker de 1-1.



Bevrijdende treffer

In de tweede helft ging Leeuwarder Zwaluwen aanvallender spelen. Het leverde de laagvlieger in de eerste klasse E kansen op. Pas in de vijfenzeventigste minuut zorgde Frank Strijker voor de bevrijdende 2-0. De topscorer van HZVV reageerde attent in het zestienmetergebied.



Vlak na de tweede goal kreeg Leeuwarder Zwaluwen een uitstekende mogelijkheid op de aansluitingstreffer, echter rolde de bal een meter of twee naast het doel. Één minuut voor het eindsignaal zorgde Strijker met zijn tweede treffer voor een toegift voor het aanwezige publiek. In de counter stond de spits, die even daarvoor een strafschop miste, op de juiste plek na een voorzet van Luchtenberg.



d'Olde Veste '54

Door de overwinning blijft de formatie van Karlo Meppelink de lijstaanvoerder in de eerste klasse E. Over twee weken staat het uitduel met concurrent d'Olde Veste '54 op het programma. HZVV staat bovenaan met 35 punten, D'Olde Veste volgt met 32 punten uit veertien duels.



Drenthina verliest opnieuw

Drenthina slikte de twaalfde nederlaag in veertien competitieduels. De hekkensluiter uit Emmen verloor met 3-0 op bezoek bij nummer twee d'Olde Veste. Brian van der Zweerde en Wilco van Luik scoorden in de eerste helft. Bas Flobbe legde na de pauze de eindstand vast.



Trainer Gerrie Benes spreekt over een terechte nederlaag, al heeft hij kritiek op de arbitrage. "We speelden tegen een van de betere ploegen, maar dit was een geflatteerde uitslag. In de twintigste minuut werd ons een zuivere strafschop onthouden toen Mark Lubberts van achteren onderuit werd gehaald. In de tegenval incasseerden we vervolgens de tegentreffer."



Drenthina blijft met vier punten op de laatste positie steken. Over een week speelt de ploeg van Benes thuis tegen nummer negen Omlandia.

Door: Stijn Steenhuis