DOS'46 speelt gelijk tegen hekkensluiter AW.DTV

DOS'46 blijft op een remise steken (foto: archief RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft naast de volle buit gegrepen in de uitwedstrijd tegen rode lantaarndrager AW.DTV. De Nijeveners moesten genoegen nemen met een 27-27 gelijkspel.

DOS'46 had in de slotfase niet voldoende aan een marge van vijf punten om de overwinning over de streep te trekken. "We speelden een prima eerste helft en bouwden onze voorsprong na rust aanvankelijk uit", aldus speler Jelmer Jonker. "Het zag er toen nog prima uit."



Tegenstander in een flow

De voorsprong van DOS'46 verdween echter als sneeuw voor de zon. "In de laatste negen minuten kwam de tegenstander in een flow en zaten we opeens dicht bij elkaar. We hadden natuurlijk moeten voorkomen dat ze alsnog op gelijke hoogte kwamen", baalt Jonker.



DOS'46 heeft in totaal acht punten in de Korfbal League. Volgende week staat een thuiswedstrijd tegen KZ/Hiltex op het menu.