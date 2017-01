Veel huismussen, koolmeesjes en merels in Drenthe

ASSEN - Op de eerste dag van de Nationale Tuinvogeltelling zijn in Drenthe 2.784 huismussen, 1.422 koolmezen en 1.406 merels geteld. Die drie vogelsoorten zijn het meest gezien in Drenthe en vormen na de eerste dag samen de Drentse tuinvogel top drie.

In totaal telden vandaag 456 Drenten de vogels in hun tuin. Ook de pimpelmees en de vink zijn veel geziene vogels in onze provincie.Het is opvallend dat in Drenthe de kauw niet in de top tien staat, landelijk staat die vogel namelijk op de vierde plek. Op de website van de Vogelbescherming staat uitgelegd dat de kauw vooral in provincie steden zoals Alkmaar en Leiden is geteld. In dorpen is de huismus het meest gezien, maar in steden zijn die vogeltjes dan weer nauwelijks geteld.Morgen is de tweede en laatste dag van de Nationale Tuinvogeltelling . Landelijk deden vandaag ruim vijftienduizend mensen mee.