Red Giants ruim onderuit bij Lokomotief

Red Giants verliest met grote cijfers (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - Red Giants heeft een beroerde avond achter de rug bij Lokomotief. De Meppelaren verlieten Rijswijk met een zeer ruime nederlaag op zak. Het duel met de nummer drie in de Promotiedivisie eindigde in 98-69.

Red Giants verschalkte een week eerder met de Groningse Groene Uilen een gegadigde om een plek in de play-offs. Dat kunstje kreeg de equipe van coach Patrick Koning vanavond in de Van Zweedenhal duidelijk niet nog eens voor elkaar. Aan het einde van het duel prijkten voor de Drentse equipe pijnlijke cijfers op het bord.



In oktober was Red Giants voor eigen publiek nog wel te sterk voor Lokomotief. De thuisploeg zegevierde toen met duidelijke cijfers. Het werd 75-57.



De play-offs zijn nog wel haalbaar voor Red Giants. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de ploeg van Koning bij de bovenste vier eindigen.