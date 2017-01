Koloniën bereiden zich voor op werelderfgoedstatus

Hotel Frederiksoord heeft de placemats en servetten al aangepast (foto: RTV Drenthe) De bijeenkomst (foto: RTV Drenthe) Hotel Frederiksoord is klaar om uit te breiden (foto: RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - Hoe bereiden de Koloniën van Weldadigheid zich voor op een mogelijke werelderfgoedstatus in 2018?

Vandaag werd daarover een speciale bijeenkomst georganiseerd door de provincie Drenthe, Gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid.



Denken, durven, doen

Onder de noemer ‘Denken, durven, doen’ werden de eerste schetsen van een aantal plannen gedeeld met de inwoners van het gebied. “Het is de bedoeling dat we het verhaal van Johannes van den Bosch, zorgen voor arbeid, scholing en zorg door het stichten van landbouwkoloniën, opnieuw betekenis geven. De komst van werelderfgoed en het 200 jarig bestaan kan dit versterken”, aldus voorzitter Anneke Haarsma van de Maatschappij van Weldadigheid.



Bewoners in actie

Het is de bedoeling dat de inwoners van Frederiksoord en omstreken meedenken en -werken met de plannen. “Dat is het belangrijkste van vandaag. We willen dat de bewoners met ideeën komen”, zegt procesregisseur Walter Buijs. “We willen samen tot mooie dingen komen. We zijn dan ook blij dat de Rabobank een stimuleringsprijs beschikbaar stelt voor mensen die met goeie initiatieven komen.”



Uitbreiden

In Frederiksoord wordt al flink nagedacht over wat er allemaal gaat veranderen als de Koloniën inderdaad werelderfgoed wordt. Hoteleigenaar Marcel Vos heeft al uitbreidingsplannen klaar liggen. “We hebben op dit moment vier hotelkamers, maar kunnen binnen drie weken zeven extra kamers klaarmaken als het nodig is”, zegt Vos.



In Hotel Fredriksoord speelt het verhaal van Johannes van den Bosch nu al een grote rol. We hebben ons menu aangepast, de placemats, servetten, et cetera. En dat wordt alleen maar meer”, zegt Vos.



Theaterspektakel

Tijdens de bijeenkomst werd ook bekend gemaakt dat er in 2018 een groot theaterspektakel plaats zal vinden in Frederiksoord. Ook dit zal samen met de bewoners worden gemaakt.