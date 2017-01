Koloniën decor voor groot theaterspektakel in 2018

In Frederiksoord wordt in 2018 een groot theaterspektakel gespeeld (foto: archief RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - De Welstaat. Dat is de naam van een groot theaterspektakel dat in 2018 zal worden gespeeld in Frederiksoord.

Het muziektheaterstuk wordt ontwikkeld door productiehuis Kameroperahuis uit Zwolle en de bewoners van het dorp.



Bannelingenoord

Hoe groot de voorstelling precies wordt en hoe vaak het gespeeld zal worden is nog niet duidelijk, maar creatief leider Bart Jansen denkt toch zeker aan een paar honderd bezoekers per voorstelling. “De bezoekers worden opgevangen aan de rand van de stad en treden binnen als nieuwelingen in een bannelingenoord. De bezoekers maken dus echt actief deel uit van de voorstelling”, zegt Jansen.



Johannes van den Bosch

In het theaterstuk worden thema’s aangesneden die aansluiten bij het gedachtegoed van Johannes van den Bosch die in 1818 De Maatschappij van Weldadigheid stichtte. “We gaan thema’s aansnijden als: kansen zien binnen beperkingen, kun je van een dubbeltje een kwartje worden en hoe maak je je dromen waar?”, aldus Jansen.



Werelderfgoed

In 2018 hopen de Koloniën van Weldadigheid werelderfgoed te zijn. De Maatschappij van Weldadigheid bestaat in 2018 tweehonderd jaar.

Door: Jeroen Willems Correctie melden