Sarkinovic bezorgt koploper FC Assen zege

VOETBAL - FC Assen heeft het eerste duel na de winterstop gewonnen. De koploper van de zondag 2e klasse L kwam vanavond al in actie tegen het Groninger Helpman en won met 0-1. Goudhaantje werd Dzenan Sarkinovic.

Dzenan Sarkinovic, de bijzondere spits van FC Assen

De spits van de Asser club maakte zijn 13e treffer van het seizoen, waarmee hij nu topschutter is in deze klasse.Door de zege heeft FC Assen 31 punten uit 13 duels, waarmee de formatie van trainer Harold Wekema nog altijd zonder nederlaag is. Concurrent Raptim (de ploeg uit Coevorden heeft 28 punten uit 12 wedstrijden) komt morgen in actie. De mannen van trainer Henk Veenhof moeten op bezoek bij ZNC.