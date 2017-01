Terechte thuiszege Hurry-Up in BENE-League

Hurry-Up boekt een nipte overwinning (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft een terechte thuiszege geboekt in de BENE-League. Tegen Visé werd het onnodig spannend: 28-27.

In de eerste helft hield doelman Sven Hemmes zijn ploeg aan de goede kant van de score. Via 3-3 liep Hurry-Up meerdere keren uit naar 7-3, 10-7 en 13-10. In het eerste half uur behaalde Hemmes een stoppercentage van bijna vijftig procent. Aanvallend was schutter Tomas Bernatavicus belangrijk.



Strafworpen

Na rust (15-11) sloop Visé dichterbij. In de dekking waren de Zwartemeerders meermaals te laat en in de aanval werd te snel naar de afsluiting gezocht. Bij 22-21 leek de spanning in het duel volledig terug. Vanaf 7-meter zorgde Falke, met drie benutte strafworpen op rij, voor een nieuwe marge (26-22).



In de slotfase besloot Benjamin Danesi het heft in eigen handen te nemen. Met een hattrick was de Belgische spelmaker onder meer verantwoordelijk voor de 27-26. Met het Zwartemeerse publiek op de banken tekende Thies Berendsen een minuut voor tijd voor de bevrijdende treffer.



Poule B

De formatie van Vlijm voegt het negentiende en twintigste punt in de BENE-League toe aan het totaal. Veel schiet Hurry-Up er niet mee op. De Final4 blijft uit zicht en als tweede Nederlandse ploeg in de grensoverschrijdende competitie wacht poule B tijdens de play-offs. Als koploper van de eredivisie stevent buur E&O af op dezelfde kampioensgroep.

Door: Stijn Steenhuis