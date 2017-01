Dames Sudosa-Desto doen slechte zaken in Huizen

Sudosa-Desto blijft met lege handen achter (foto: archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Sudosa-Desto zijn op bezoek bij Huizen pijnlijk onderuit gegaan. De ploeg van Mark Afman en Erwin Sikkema droop met een 3-0 nederlaag af.

Sudosa-Desto had vorige week na vier competitienederlagen op rij eindelijk weer eens een zege geboekt in de strijd om lijfsbehoud. De Asser dames versloegen toen de Groningse studentes van Veracles (3-1). Die opsteker wist Sudosa-Desto in Huizen geen passend vervolg te geven. Het verlies is extra pijnlijk omdat de Noord-Hollandse formatie een concurrent is in de strijd tegen degradatie.



Sudosa-Desto staat met acht punten uit veertien wedstrijden op de elfde plaats. Het gat met Huizen, dat op een veilige tiende plaats staat, bedraagt door het verlies nu acht punten.