Olhaco heeft eerste zege van 2017 beet

Olhaco juicht na een geslaagde inhaalrace (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft na twee mislukte pogingen alsnog de eerste overwinning in 2017 te pakken. De volleyballers van trainer Dennis Luider waren in een uitwedstrijd te sterk voor concurrent Van Daal: 2-3.

Olhaco, dat eerder deze maand had verloren van Pelster Cito en Hengelo, werd vanavond gedwongen tot een inhaalrace. De Hoogeveners verloren de eerste set (25-22), maar kwamen direct weer op gelijke hoogte (22-25). Dat scenario herhaalde zich in de twee daaropvolgende sets (25-23, 24-26).



In de beslissende vijfde set trok Olhaco met 12-15 aan het langste eind.