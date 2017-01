Politieachtervolging in Assen eindigt in ongeluk

De politie heeft de scooterbestuurder aangehouden (foto: ANP/Evert Elzinga)

ASSEN - Een politieachtervolging in Assen is afgelopen nacht geëindigd in een ongeluk.





Na het ongeluk is de bestuurder van de scooter door de politie aangehouden. Hierna is de verdachte naar het ziekenhuis in Assen gebracht.



Waarom de politie de scooter achtervolgde, is niet bekend.



