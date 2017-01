Scooterbestuurder (17) gewond na politieachtervolging in Assen

De politie heeft de scooterbestuurder aangehouden (foto: ANP/Evert Elzinga)

ASSEN - Een 17-jarige scooterrijder uit Assen is afgelopen nacht gewond geraakt toen hij op de vlucht was voor de politie.

Agenten zagen hem op de Europaweg in zijn woonplaats rijden. Maar daar mag hij niet komen met zijn scooter. Toen de politie een stopteken gaf, ging de jongen er vandoor. De agenten zetten daarom de achtervolging in.



De jongen haalde op zijn scooter snelheden tot 70 kilometer per uur. Maar in de omgeving van de Stroom ging het mis. De jongen viel met zijn scooter. Daarna rende hij verder. Korte tijd later lukte het agenten hem aan te houden.



De 17-jarige verdachte liep tijdens zijn vluchtpoging een hoofdwond op. Hij is daarom naar het ziekenhuis gebracht. Zijn scooter is in beslag genomen.