Assenaar slaat fietser gebroken neus tijdens verkeersruzie

De Assenaar meldde zichzelf op het politiebureau (foto: ANP/Lex van Lieshout)

GRONINGEN/ASSEN - Een 23-jarige automobilist uit Assen heeft in Groningen een fietser een gebroken neus geslagen bij een verkeersruzie.

De 55-jarige fietser uit Groningen zou geen voorrang hebben gekregen van de automobilist. De Groninger ging daarom vol in de remmen en gaf door de schrik een klap tegen de auto, zo meldt de politie.



Gebroken neus

Toen de fietser na een woordenwisseling met de automobilist zijn weg wilde vervolgen, kwam de Assenaar achter hem aan. Hij zou de fietser meerdere keren hebben geschopt en geslagen. De 55-jarige man liep daardoor onder meer een gebroken neus op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.



Aangehouden

De automobilist heeft zich korte tijd later zelf op het politiebureau gemeld. Hij is aangehouden en zit in de cel. De politie gaat hem verhoren en stelt een onderzoek in naar het incident.