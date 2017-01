Drentse muziekvereniging voert landelijke première 'Salamander Symfonie' uit

Zo'n 250 belangstellenden kwamen op het concert af (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe) Zo'n 250 belangstellenden kwamen op het concert af (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

DE WIJK/IJHORST - Koninklijke muziekvereniging Apollo uit De Wijk voerde gisteravond de Nederlandse première uit van de 'Salamander Symfonie' van componist Jacob de Haan.

In de hervormde kerk in IJhorst stond de muziekvereniging onder leiding van de componist zelf en dat vond de Haan best bijzonder. "Apollo is een van de betere harmonieorkesten van het Noorden. Ik kom zelf ook uit Noorden, dus het is best een eer om hier te mogen dirigeren."



Emotie

Jacob de Haan is een internationaal bekende componist van muziekstukken voor blaasorkesten en het hele programma van gisteren bestond dan ook uit zijn werk. "Wat bij mij hoog in het vaandel staat, is de emotie in mijn muziek. En die emotie vinden het publiek, de muzikanten en de dirigenten ook daarin terug."



Unieke ervaring

Het is voor Apollo een bijzondere ervaring om de symfonie te mogen spelen. "Na maanden van voorbereiding staat de maestro er zelf voor en brengt zijn ideeën op een inspirerende manier over. Dat is een unieke ervaring", vertelt Apollo-voorzitter Lambert Vos.



Veel van de werken van Jacob de Haan gaan over streken of steden. De 'Salamander Symfonie' beleefde gisteren dus de Nederlandse première, maar de wereldpremière was in de stad Kornwestheim in Duitsland. Het stuk componeerde hij in opdracht van de stad en vertelt over het ontstaan van de stad en de opkomst van de industrie daar.



Zo’n 250 belangstellenden kwamen op het concert in IJhorst af.



Een reportage over het concert ziet u vanmiddag vanaf 17.00 uur in Drenthe Nu op TV Drenthe

Door: Edwin van Stenis Correctie melden