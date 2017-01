Mishandelde Mario: Ik krijg veel lieve en aardige berichtjes

KLAZIENAVEEN/COEVORDEN - De 25-jarige Mario uit Klazienaveen voelt zich weer wat beter na de mishandeling van vrijdagnacht. "Lichamelijk voel ik me goed. Maar ik zie er nog wel een beetje tegenop om morgen weer naar school te gaan", vertelt hij.

Mario en zijn vriend werden vrijdagnacht mishandeld vanwege hun geaardheid. Een man van 19 riep dat ze 'vieze homo's' waren en viel de twee daarna aan.Mario liep verwondingen op aan zijn gezicht en is gisteren de hele dag kwijt geweest aan bezoekjes aan de huisartsenpost en het ziekenhuis."Ik ben om half twee 's middags naar de huisartsenpost in Hardenberg gegaan. Ze hebben foto's en een scan gemaakt. Ik bleek een breuk bij mijn neus te hebben. Omdat ik ook last had van slecht zicht, wilden ze dat ik naar een oogheelkundige ging. Daarom ben ik ook nog naar het UMCG in Groningen gegaan."Gelukkig voor Mario heeft het ziekenhuis geen verontrustende berichten. "Het lijkt erop dat ik geen blijvend letsel aan de mishandeling heb over gehouden. Ik kan nu wel weer goed zien. Uiteindelijk was ik om half een 's nachts weer in Klazienaveen."Na de mishandeling zette Mario een berichtje op Facebook. Hij wil dat zo veel mogelijk mensen zijn bericht delen, om aandacht te vragen voor discriminatie van homo's. Dat is gelukt. Zijn bericht is inmiddels bijna 1.500 keer gedeeld."Ik had niet verwacht dat het bericht zo vaak zou worden gedeeld. Ik krijg idioot veel lieve en aardige privéberichtjes via Facebook."De 19-jarige man die Mario en zijn vriend toetakelde, is nog niet weer op vrije voeten vertelt Mario. "Hij zit nog vast. Ik ben vanmorgen op het politiebureau geweest om opnieuw verklaringen af te leggen. Er wordt een klacht opgemaakt en die wordt doorgestuurd naar justitie."