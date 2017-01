Twee snelheidsduivels zijn rijbewijs kwijt

De automobilist is zijn rijbewijs kwijt (foto: archief RTV Drenthe)

DWINGELOO/RUINERWOLD - De politie heeft in onze provincie gisteren van twee mensen het rijbewijs in beslag genomen, omdat ze veel te hard reden.

Een man van 36 uit de gemeente Westerveld reed 73 kilometer per uur te hard op de N855 in Dwingeloo. Hij scheurde met een snelheid van 153 kilometer per uur over de weg, terwijl 80 is toegestaan.



In Ruinerwold reed een man van 23 uit Zwolle met 128 kilometer per uur over de Koekangerweg. Op die weg is 60 kilometer toegestaan. De bestuurder reed dus 68 kilometer per uur te hard.