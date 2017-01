Judoka Larissa Groenwold kiest vol voor Papendal: Alle neuzen staan hier dezelfde kant op

Larissa Groenwold (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

JUDO - Larissa Groenwold (21) uit De Punt hakte vol overtuiging de knoop door. Nadat de judobond had besloten om met de topjudoka's van het land centraal op Papendal te gaan trainen om sterker te worden, verhuisde de 21-jarige Drentse judoka naar Arnhem.

"Eerst was er veel onduidelijkheid wie er allemaal mee zouden gaan en wat voor trainers er zouden zijn. Maar nu ben ik blij dat ik de stap gemaakt heb. Alle toppers trainen hier samen en de faciliteiten zijn hier heel goed. Ik heb altijd al zoveel geld en energie in m'n sport gestoken, het zou zonde zijn om dat weg te gooien. Ik denk dat ik hier nog beter kan worden."



Ook haar trainer Garmt Zijlstra verhuisde mee van het noorden naar het oosten. "Hier heb je kwalitatief altijd goede sparringpartners. Ook de faciliteiten zijn hier optimaal. Zo kom je ook tot optimale prestaties."



Grand Prix

De carrière van Groenwold loopt als een trein. Ze werd Europees kampioene bij de junioren en heeft inmiddels zonder problemen de overstap gemaakt naar de senioren. Ze komt uit in de klasse tot 78 kilo en won al verschillende medailles op de European Open, voorheen de Worldcups. Over drie weken gaat ze in Düsseldorf haar debuut maken op het allerhoogste nivo; de Grand Prix.



"Daar kun je je geen fouten permitteren. Bij je junioren kon je in een wedstrijd nog wel wat rechtzetten, maar bij de Grand Prix wordt je meteen onderuit geveegd", verklaart Groenwold.



Toch denkt Zijlstra dat zijn pupil meekan op dat nivo. "Ze is technisch heel vaardig. Ze is heel handig met haar voeten. De winst is nog te halen in haar fysieke gesteldheid. Ze kan nog wat fitter worden, waardoor ze mentaal automatisch ook sterker wordt."



Olympische Spelen Tokio

Over dik drie jaar staan de Olympische Spelen van Tokio voor de deur. Een mooie stip aan de horizon waar Groenwold zich op kan gaan richten. "Er zijn vier vrouwen in Nederlands in de klasse tot 78 kilogram die normaal gesproken gaan strijden voor één ticket. Larissa is daar zeker één van", zegt Zijlstra. Daarnaast zal het gaan tussen Marhinde Verkerk, Karen Stevenson en Guusje Steenhuis.



"Als ik de groei van de laatste jaren door kan zetten, is het niet onmogelijk. Maar ik ga heus niet zeggen dat ik in 2020 op de Spelen sta. Maar ik ga het zeker proberen. Het is een mooi doel", besluit Groenwold.

