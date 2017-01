E&O stelt plaatsing voor play-offs veilig

e-en-o

HANDBAL - De mannen van E&O hebben zich door de zege op Aristos geplaatst voor de play-offs. In Amsterdam won de koploper met 27-33.

Tot 26-26 bleef het spannend. In de slotfase trok de formatie van Edwin Kippers de verdiende zege naar zich toe.



Zes van de acht

Door de winstpartij is E&O met nog drie duels te gaan niet meer in te halen door belagers Houten en Hellas. Daarmee is plaatsing voor de strijd om het landskampioenschap zeker. Tijdens de play-offs grijpen zes van de acht ploegen een ticket voor het nieuwe seizoen in de BENE-League.



Kritiek

Onlangs bekritiseerde Kippers de opzet van de play-offs. Als mogelijke kampioen van de eredivisie treft E&O drie zware clubs in de strijd om het landskampioenschap, terwijl AES/Arnhem - de nummer twee van de eredivisie - het mindere Quintus tegenkomt.



Het gaatje met de Arnhemmers, die worden getraind door oud-E&O'er Arthur Langendijk, is op dit moment vijf punten. AES/Arnhem komt zondagmiddag in actie tegen Lions 2. Begin maart starten de play-offs.