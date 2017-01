Tiende plaats voor Iwema in Oostenrijk

Iwema in actie op een ijsracer (Foto: RTV Drenthe)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen heeft zijn tweede wedstrijd op een ijsracer afgesloten op een elfde plaats.

In het Oostenrijkse Weissenbach kwam Iwema in vier heats tot een totaal van drie punten. In alle vier de heats kende Iwema een goede start. In de ronden die na de start volgden kwam Iwema wat snelheid en waarschijnlijk ervaring tekort.



C-finale

Door zijn elfde plaats in de stand mocht Iwema de c-finale rijden. Hij werd daarin tweede, waardoor Iwema de wedstrijd in Weissenbach afsloot als tiende.



Switch

Begin januari maakte de oud-wegracer zijn debuut op het ijs. In Zuid-Duitsland eindigde Iwema op de veertiende plaats.