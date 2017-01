Annen doet zichzelf tekort tegen Lewenborg

Annen weet de kansen niet te verzilveren (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Annen heeft de thuiswedstrijd tegen Lewenborg onnodig verloren. Op kunstgras eindigde het duel in de 3e klasse B in 0-1.

Beide ploegen hielden elkaar in de eerste helft aanvankelijk in balans. Lewenborg zorgde voor het eerste gevaar met een kopbal, die op het dak van het doel belandde. Daarna was het de beurt aan Annen met een schot van afstand en een inzet met het hoofd. Op de eerste kans bracht de Lewenborg-keeper redding, de kopbal ging over.



Annen kwam voor de pauze goed weg bij een gevaarlijke uitbraak van de Groningers. Aan de andere kant had ook de thuisploeg de score kunnen openen. Op slag van rust werd een inzet door een Lewenborg-verdediger van de doellijn gehaald.



Onbenutte kansen

In de tweede helft liet Annen verschillende kansen onbenut. Die offensieve slordigheid kwam de ploeg van trainer Jappie Tiersma duur te staan. Na ruim een uur spelen stoomde Lesley Wagenaar namens Lewenborg op vanaf rechts en schoot diagonaal raak.



Annen wist die domper in het restant van het duel niet meer te boven te komen. "We hebben voldoende kansen gehad", aldus Tiersma. "Het doelpunt viel niet, en dan zie je wel vaker dat de tegenstander wél toeslaat."