Joling vierde na degelijke 3.000 meter

Marije Joling tijdens de wereldbeker in Berlijn (snaphot livestream NOS)

SCHAATSEN - Marije Joling (29) uit Assen is vanmiddag vierde gewonnen op de 3.000 meter tijdens de wereldbekerwedstrijd in Berlijn.

Joling reed een degelijke race met een licht oplopend schema en kwam tot een eindtijd van 4.05.56. Daarmee moest ze bijna vier seconde toegeven op de winnende tijd van Ireen Wüst.



Het zilver was voor de Tsjechische Martina Sablikova in 4.02.38. Met 4.04.64 won de Russische Anna Yurakova vanmiddag het brons.



Stand wereldbeker

Joling staat op de zesde plaats in de stand van de wereldbeker op de 3.000 meter. Sablikova voert de lijst aan. Op 11 en 12 maart is de wereldbekerfinale in het Noorse Stavanger.

Door: Karin Mulder Correctie melden