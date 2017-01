vv Emmen na winterslaap pas in tweede helft wakker

De Emmer amateurs speelden vanmiddag in het stadion van FC Emmen (Foto: RTV Drenthe/Dennis Weitering)

VOETBAL - In een lege Jens Vesting wonnen de Emmer amateurs vanmiddag hun eerste duel na de winterstop. GRC Groningen werd met 4-1 naar huis gestuurd.

De ploeg van Nico Haak begon zwak aan de wedstrijd. Veel duels werden verloren en bij balbezit waren de Emmenaren slordig. De Groningers daarentegen scoorden al bij de tweede mogelijkheid. Uit een hoekschop mocht Bas Lulofs, via de afvallende bal, de 0-1 binnen tikken.Na de tegengoal begon Emmen iets beter te spelen. De gelijkmaker kwam uiteindelijk uit een hoekschop. Vijf minuten voor rust stak Nick Kroeze boven alles en iedereen uit en kopte keurig gelijk.De tweede helft leek Emmen écht wakker. Kansen volgden elkaar snel op en het handjevol publiek hoefde slechts tien minuten te wachten op de 2-1, die van de voet van Glenn Arts kwam. Een rush van eigen helft ronde de 18-jarige jongeling netjes af.Na een uur spelen was Rusambo Rajabu verantwoordelijk voor de derde Drentse goal. Binnen het zestienmetergebied controleerde hij de bal goed en kon vrij binnen schieten. Deze 3-1 leek de eindstand te worden, maar invaller Niels Grevink mocht vrij doorlopen op de Groninger doelman en tilde de eindstand naar 4-1.Zo doet het gras van FC Emmen de ploeg van Nico Haak goed. Door de overwinning staat vv Emmen vijfde in de eerste klasse F.