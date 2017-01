Eerste pony-concours voor kinderen van 6 tot 13 jaar

Amber is helemaal blij met haar pony Rosemarie (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

DALEN - In Zuid- en Midden-Nederland is het heel normaal, maar in het Noorden en Oosten is het nieuw. Een zogenaamd Bixie-kampioenschap voor ruiters van zes tot dertien jaar. Dalen had zondag de primeur en manege De Nordwiek trok er enkele tientallen deelnemertjes mee.

Bij Bixie-kampioenschappen kunnen deelnemers op een speelse manier kennis maken met de wedstrijdsport. Er is extra bescherming, ouders mogen meelopen en de pony kan zelfs aangelijnd worden tijdens de wedstrijd.



70 starts

Melissa van Gaalen van de manege in Dalen is blij dat er uiteindelijk 70 starts zijn: "Het wordt steeds bekender en dat is heel erg leuk. We hebben sinds tien jaar wel club-kampioenschappen voor jonge ruiters. Maar dit is nieuw en we hadden het niet zo druk verwacht."



Leerzamer dan voetbal

Erika Krieger uit Dalfsen begeleidt een aantal kinderen. Zij vindt ponyrijden veel leerzamer voor kinderen dan een potje voetbal, waarbij je alleen tegen een bal trapt. "Ze moeten leren omgaan met het beestje zelf, dat niet zomaar alles voor je doet."



"En dat is ook zo leuk aan Bixie", zegt Erika Krieger. "Niks moet en alles mag. Je mag als ouder of begeleider zelf de pony even vastpakken als het kind het even niet helemaal lukt en dan help je ze verder. Zo heb je voor alle kinderen een succeservaring. En de volgende keer dan weten ze dat ze het kunnen."



Amber kan het alleen

Amber Ardesch uit Heino is tien jaar oud. Het parcours met zeven hindernissen heeft ze gereden met de pony Rosemarie. Vooraf vraagt ze haar vader om mee te lopen, maar die zegt dat ze het al vaak genoeg alleen heeft gedaan.



Amber: "Dit is mijn eerste wedstrijd, maar het ging volgens mij op alle hindernissen goed. Paardrijden vind ik niet heel moeilijk, maar ze kunnen wel eens gek reageren, dan gaan ze bokken of steigeren en dan kun je er afvallen."



Wilde pony

Jordi Jansen, een van de andere deelnemers, rijdt op verschillende pony's uit de manege. En ook met Sabine ging het goed, terwijl dat een pony is die een jaar geleden nog in het wild in Engeland rondliep: "De rand vond ze wel eng, maar de rest ging heel erg goed. Het is wel een beetje moeilijk, omdat je naast de balken nog van die palen hebt waardoor de pony niet kan uitwijken."

Door: Hielke Meijer Correctie melden