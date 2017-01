File opgelost na ongeluk op A28 bij Haren [update]

Er staat een file door een ongeluk (archieffoto: RTV Drenthe)

HAREN - Op de A28 is even na vijven een ongeluk gebeurd ter hoogte van Haren in de richting van Vries naar Groningen.

Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn.



Er heeft enige tijd een file gestaan van enkele kilometers. Bestuurders moesten rekening houden met een vertraging van ongeveer een kwartier. Inmiddels heeft het verkeer geen last meer van het ongeluk.