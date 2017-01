Lukkien over Zeefuik: Compliment voor de club

VOETBAL - Dick Lukkien is erg tevreden met de komst van spits Género Zeefuik. De trainer van FC Emmen vindt de transfer een groot compliment voor de club.

"We halen een spits binnen die zijn waarde heeft bewezen in het betaalde voetbal. Op een hoger niveau dan FC Emmen speelt: de eredivisie", begint Lukkien over de oud-spits van onder meer PSV, NEC en FC Groningen. "Ik ben heel content met het feit dat Género de komende maanden zijn kunsten bij ons gaat vertonen."Na het vertrek van Zeefuik bij het Turkse Balikesirspor beschikte de 26-jarige aanvalsleider over een transfervrije status. "Ik denk dat de club hem heeft overtuigd", vertelt de trainer van FC Emmen, die Zeefuik nog kent van zijn periode bij FC Groningen. "Natuurlijk is Género mee gaan trainen omdat ik hier zit. Maar uiteindelijk is gebleken dat hij niet alleen een goed gevoel heeft bij de club, maar ook bij de spelersgroep en de staf."Aan het einde van de week kreeg Lukkien goede hoop op de komst van de fysiek sterke aanvaller. "Omdat de concrete interesse uitbleef", legt Lukkein uit. "Ik denk dat Emmen een groot compliment verdient dat je een speler van het kaliber van Zeefuik kunt binnenhalen. Dat is goede reclame."Of Zeefuik gezien mag worden als de verlosser van het moeilijke scorende FC Emmen vindt Lukkien te voorbarig. "Hij gaat een wezenlijke bijdrage leveren aan het aanvalsspel van Emmen", weet hij zeker. "Waar het toe gaat leiden moeten we niet teveel voorspellingen over doen."