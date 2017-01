250 euro opgehaald met flessenactie voor vernielde apotheek

BOVENSMILDE - Jeugdwerk Bovensmilde en de lokale afdeling van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) hebben duizend euro opgehaald met de jaarlijkse flessenactie. Daarvan gaat 250 euro naar de apotheek van Smilde.

Het medicijnenafhaalpunt van de apotheker, dat in MFA De Spil in Bovensmilde zit, is dit jaar al twee keer vernield. Jeugdwerk Bovensmilde schenkt daarom de helft van hun deel van de opbrengst aan de gedupeerde apotheker. De schade bedraagt bijna drieduizend euro.In de zogenoemde medicijnenlocker zitten medicijnen waar patiënten de hele dag door bij kunnen door middel van een pincode in combinatie met hun geboortedatum. Doordat de display van de locker vernield is, kan de deur niet open en kunnen patiënten niet bij hun medicijnen."Dit vandalisme greep ons aan", vertelde Jorn Hordijk van Jeugdwerk Bovensmilde eerder. "We dachten: we moeten wat voor de apotheek doen. Toevallig hebben we de flessenactie met de PKN Bovensmilde. Normaal gaat ons deel van de opbrengst naar de kinderdisco, maar de medicijnlocker is zo belangrijk voor het dorp dat een gedeelte naar de apotheek gaat."Hordijk vertelde eerder al dat hij weet dat de bijdrage van Jeugdwerk de kosten niet kan dekken. "Het gaat om een symbolisch bedrag, als gebaar naar de apotheek".De PKN Bovensmilde schenkt haar deel van de opbrengst, vijfhonderd euro, aan vluchtelingen in Griekenland en de Balkan. Het overige deel van de opbrengst van Jeugdwerk gaat, zoals elk jaar, naar de kinderdisco.