Handsbal in laatste minuut kost Hoogeveen zege

VOETBAL - vv Hoogeveen leed duur puntenverlies in de strijd om de titel in de 1e klasse F van het zondagvoetbal. Het 1-1 gelijkspel tegen FVC betekent ook dat de strijd om de tweede periodetitel weer volledig open is.

de uitzending van Onze Club

vv Emmen pas na rust wakker tegen GRC

Annen doet zichzelf tekort tegen FC Lewenborg

Alle uitslagen van het amateurvoetbal op zondag

Achilles 1894, dat niet in actie kwam, ziet Hoogeveen dus maar één punt inlopen. Het gat tussen de nummers 1 en 2 in deze klasse is nu vijf punten, terwijl de club uit Assen één duel minder heeft gespeeld.Het publiek op sportpark Bentinckspark zag een duel die maar niet op gang wilde komen. Er gebeurde weinig voor beide doelen. Zowel Hoogeveen als FVC waren vooral bezig met het voorkomen van tegentreffers, al mocht de thuisclub wel de meeste aanspraak maken op de winst.Marco Hartman kopte na twee minuten op de paal, Shakki Mohamed zag zijn schot gekeerd worden door FVC-doelman Sander Schaafsma en in de rebound raakte Marco Santing de bal volledig verkeerd. FVC werd in de eerste helft niet eenmaal gevaarlijk. Een mislukte voorzet van Kalvin Robert was het enige 'wapenfeit' van de Friezen.Ook de tweede helft bleef lang saai en iedereen leek zich te verzoenen met een puntendeling. Maar wie anders dan Marco Hartman dacht daar anders over. Vier minuten voor tijd kopte de spits een voorzet van Mohamed uitstekend achter Schaafsma: 1-0. Voor Hartman was het zijn 14e competitietreffer van het seizoen.Maar de driepunter kwam er niet. Saroney Vreeling ging twee minuten na de 1-0 gruwelijk in de fout door een voorzet op FVC-spits Robin Hollander met zijn hand weg te slaan. Een domme en ook onnodige actie van verdediger, want Hollander stond vrijwel op de achterlijn en dus op een onmogelijke positie om te scoren. Het cadeautje, de strafschop, bleek echter geen probleem voor Hollander: 1-1.Achilles 1894 staat met 33 uit 13 1e in de 1e klasse F, gevolgd door Hoogeveen met 28 uit 14. Nieuw Buinen staat derde met 26 uit 13. In de strijd om de tweede periodetitel heeft Hoogeveen 16 uit 6. Nieuw Buinen (de voornaamste concurrent in de periodestrijd) heeft 11 uit 5.Volgende spelen Hoogeveen en Nieuw Buinen tegen elkaar in Nieuw Buinen.