1.831 Drenten telden vooral veel huismussen in de tuin

ASSEN - In Drenthe zijn dit weekend tijdens de Nationale Tuinvogeltelling vooral veel huismussen, koolmezen en merels geteld.

In totaal deden 1.831 Drenten mee aan de telling.Ook landelijk staat dit jaar de huismus op één, net als in voorgaande jaren. De koolmees eindigt op de tweede plek, voor de merel. Dit jaar waren er volgens de Vogelbescherming beduidend minder mezen in de tuinen te zien.Bekijk hieronder hoeveel vogels van elke soort in Drenthe werden gezienDe huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. Vooral in het noorden van het land zijn er grote groepen huismussen geteld. Met name kleine dorpen zijn een ideale plek voor de huismus om te leven.De Vogelbescherming kreeg in aanloop naar de Tuinvogeltelling al signalen dat er minder mezen in de tuinen te zien zijn. Dat beeld komt ook uit de Tuinvogeltelling naar voren. Ook al eindigt de koolmees op de tweede plek en de pimpelmees op de vijfde plek, het aantal ligt beduidend lager dan in voorgaande jaren.Zo werden er vorig jaar gemiddeld 3,4 koolmezen per tuin gezien, nu bleef de teller steken op 2,8. Oorzaak hiervan is het zogenoemde mastjaar: er zijn veel beukennootjes in de bossen, goed voedsel voor de mezen. Ook hebben de mezen waarschijnlijk een slecht broedseizoen achter de rug door het koude voorjaar.De cijfers betreffen een voorlopige uitslag, want mensen kunnen hun telling nog doorgeven tot morgenmiddag 12.00 uur.