Bas Dost, de 'Thunderbuster' van Portugal

VOETBAL - Bas Dost is niet te stuiten in de Portugese Primeira Liga. De oud-spits van FC Emmen, spelend voor Sporting Lissabon, voegde dit weekend weer twee doelpunten aan zijn seizoenstotaal toe. De teller staat inmiddels al op 16.

Dost staat met dat aantal nog altijd bovenaan de topscorerslijst in Portugal. Silva van Porto volgt op plek 2, met 12 treffers.Sporting won zaterdagavond met 4-2 van Pacos de Ferreira, waardoor de achterstand op koploper Benfica werd teruggebracht tot zeven punten, maar de lijstaanvoerder komt maandag nog in actie bij Setubal.Dost verruilde afgelopen zomer Vfl Wolfsburg voor Sporting en is bezig aan een ijzersterke periode. De tienvoudig international is door het Sporting-publiek in de armen gesloten en omgedoopt in 'Thunderbuster van Alvalade' Bas Dost. Bij elke treffer schalt het het nummer van AC/DC door het stadion.