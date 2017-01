Meppel opent eerste Drentse indoor skatepark

Skaten wordt steeds populairder bij de jeugd in Meppel (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting) De bedenkers van het park (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

MEPPEL - Buiten is het koud en nat. Waar kun je dan als skater heen? Skater en jongerenwerker Kaj Kuipers uit Meppel bedacht een plan.

Samen met een aantal vrienden bouwde hij een indoor skatebaan in een oude gymzaal in Meppel.



Skatebaan dichterbij huis

"Ik ben eigenlijk op het idee gekomen, omdat in de winter bijna niet wordt geskatet. Er zijn heel veel mensen die wel willen skaten in de winter. Zij moeten dan of naar Groningen of naar Deventer om overdekt te skaten", vertelt Kuipers. "Ik dacht, dat kan wel wat dichterbij." Zo kwam hij op het idee van een indoorbaan.



Skatebaan in huis

Kuipers gaf al een tijdje skateboardles aan een groep kinderen uit Meppel. Ook liep hij al een tijdje met het idee om een overdekte skatemogelijkheid te maken. Een van de jongens die bij Kuipers les volgde, vertelde op een dag dat ze thuis nog wel een oude gymzaal hadden. Het bleek dat de jongen in een oud schoolgebouw woonde, waarvan de gymzaal nog beschikbaar was. De vader van de jongen zocht contact en de deal was snel rond. De jonge skater heeft nu les in zijn eigen huis.



Lessen

Naast dat alle skaters uit de buurt straks overdekt kunnen skaten, zet Kuipers zijn lessen aan de jeugd ook overdekt voort en dat is misschien wel net zo mooi als skateboarden zelf. "Ik zie die kinderen hier altijd met een smile weggaan", vertelt Kuipers. "Ja, ik voel me eigenlijk, ja hoe zeg je dat, gelukkig als ik hen zo blij zie, dan maakt het mij ook blij!"



De officiële opening van de skatebaan is op zaterdag 11 februari.

Door: Robbert Oosting Correctie melden