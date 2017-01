Wereldgoal bij SC Emmeloord - Ruinerwold (met video)

VOETBAL - Ruinerwold kreeg vanmiddag een vreselijk pak slaag in de 2e klasse K van het zondagvoetbal. De subtopper, die koploper GAVC tot op vier punten had kunnen naderen, verloor met 5-0 van SC Emmeloord. Beelden van de wedstrijd zijn trending op social media, met dank aan Emmeloord-speler Wiebe Koopmans.

Het hoogtepunt van de wedstrijd SC Emmeloord – Ruinerwold lag in de slotfase toen aanvoerder Harm van Wieren een hoge voorzet losliet. Rechtsvoor Wiebe Koopmans bracht vervolgens heel sportpark Ervenbos in vervoering toen hij de bal met een omhaal á la Van Basten in de linkerkruising jaste.[tweet:https://twitter.com/Dickschuurman1/status/825753906617675777​]De doelpuntenmaker moest na afloop van het duel het verhaal van de goal vaak vertellen, maar deed dat maar al te graag. "Ik wist even geen andere oplossing voor die bal. Toen ik al vallend nog net zag hoe de bal de kruising in vloog, had ik wel meteen het gevoel dat het behoorlijk uniek was."