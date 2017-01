Automobilist gewond na botsing met vangrail A28

Automobilist botst tegen vangrail bij Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een automobilist is afgelopen nacht bij een ongeluk op de A28 bij Hoogeveen gewond geraakt.

De bestuurder verloor de macht over het stuur en botste tussen Hoogeveen en De Wijk tegen de vangrail in de middenberm.



Het slachtoffer kon zelfstandig het voertuig verlaten en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.