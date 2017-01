Drents-Friese Wold krijgt voedselbos met varkens

De varkens in het voedselbos (foto: Frits Emmelkamp)

ELSLOO - Natuurbeheer De Woeste Grond wil een bos met noten, kruiden, fruit en dieren maken in het Drents-Friese Wold bij Elsloo. Het bos moet in totaal dertig hectare groot worden.

Marcel Sneek van De Woeste Grond wil in het bos de natuur zijn gang laten gaan. "Wij willen graag dingen anders doen. De bedoeling is dat we voedsel verbouwen voor mens en dier en dat dieren hier kunnen lopen en vrij hun gang kunnen gaan." Er wordt tien hectare aangeplant voor het voedsel en de dieren lopen in een perceel ernaast.



Varkens voor onderhoud

Het onderhoud van het bos wordt gedaan door varkens. "Ze wroeten de grond en houden alles kort. Ook creëren ze waterplassen. Ze schonen het land helemaal op," zegt Sneek. "Als de varkens twee jaar zijn worden ze geslacht. Ook de groenten die we verbouwen gaan we verkopen."



Winstgevend

De grond is van twee particuliere eigenaren die het initiatief steunen. "De Woeste Grond wil duurzame zaken onderzoeken en stimuleren. Dat is beter voor natuur en mens. Het onderzoek wordt betaald door de gemeente Ooststellingwerf. Over vijf jaar moet de verkoop van voedsel en vlees winstgevend zijn", aldus Sneek.