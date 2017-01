'Grenswerkers moeten belastingvoordeel krijgen'

ASSEN - Inwoners van onze provincie die werken in Duitsland moeten meer belastingvoordeel krijgen. Daarmee moet het werken over de grens aantrekkelijker worden.

In een open brief roepen de provincies Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland de regering op grenswerkers te behandelen als expats. Dat zijn mensen die in het buitenland wonen en werken.Op die manier krijgen deze grenswerkers meer belastingvoordeel, kunnen ze toch pensioen opbouwen en hebben ze bijvoorbeeld recht op een WW-uitkering bij ontslag. Dat is nu niet het geval. Als je in Duitsland werkt, val je onder de Duitse wetgeving.Gedeputeerde Cees Bijl: "Expats betalen geen belasting over 30% van hun salaris. Dit kost de BV Nederland €700 miljoen per jaar, waarvan meer dan een kwart terecht komt bij expats met een jaarinkomen boven de €200.000. Waarom maken we wel een uitzondering voor de voetbalmiljonair en niet voor de machinemonteur uit Aalten die in Bocholt werkt en maar moet zien wat er gebeurt als hij ziek wordt?"Voor veel werklozen is het verschil in regelgeving tussen de twee landen reden om geen baan in de grensstreek te zoeken. Als die verschillen veel minder groot zijn, dan is het aantrekkelijker om in Duitsland te gaan werken.Het Centraal Planbureau (CPB) berekende dat de aanpassing van de wet zo'n 40.000 extra banen kan opleveren.De brief wordt vandaag, samen met een actieplan, aangeboden aan de ministers Plasterk en Kamp tijdens een bijeenkomst over grensregio's in Nijmegen. Drenthe en ook Groningen, Overijssel en Gelderland, hopen dat een nieuw Kabinet dit straks na de verkiezingen regelt.