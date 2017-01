Stelling: Er zijn te veel politieke partijen in Nederland

ASSEN - Maar liefst 81 politieke partijen toonden de afgelopen maanden interesse in deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Van de 81 politieke partijen die willen gaan strijden om 150 Kamerzetels zijn er achttien nieuw. De Kiesraad uitte eerder al zorgen over het grote aantal partijen, omdat zij niet allemaal op het gebruikelijke, uitvouwbare stembiljet passen. Op het stemformulier passen maximaal 34 partijen.De VVD en het CDA zijn bang dat het land onbestuurbaar wordt met te veel fracties.Vandaag moet de kandidatenlijst van alle partijen worden ingeleverd. Vrijdag wordt bekend welke partijen daadwerkelijk meedoen aan de verkiezingen. Naar verwachting trekt een deel zich terug of valt af.Bij de vorige verkiezingen in 2012 deden 21 partijen mee, terwijl 48 partijen zich eerder hadden laten registreren.Wat vindt u? Zijn er te veel politieke partijen in Nederland? Of hoort dat bij onze democratie?