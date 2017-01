Andrea Deelstra verkiest marathon Londen boven WK

Andrea Deelstra (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - Andrea Deelstra gaat op 23 april de marathon van Londen lopen. Dat betekent automatisch dat ze niet aan het WK marathon meedoet dat in dezelfde stad in augustus plaatsvindt.

"Ik wil de komende vier jaar maar één marathon per jaar lopen. In Londen hebben ze een speciale dameswedstrijd die heel sterk bezet is. Daar leer ik veel van. De kunst is om op het goede moment de juiste dingen te doen. Je bent daar meer bezig met je positie in de wedstrijd, dan met je eindtijd. Hoewel je natuurlijk wel een snelle tijd moet lopen, anders doe je sowieso niet mee", aldus Deelstra.



Daarnaast kan ze tijdens de stadsmarathon ook voor eigen kans lopen. "Tijdens een WK heb je ook nog te maken met het landsbelang en kan het zijn dat je in dienst van een ander moet lopen, dat hoeft bij deze marathon in ieder geval niet", verklaart Deelstra.



Olympische Spelen Tokyo

Alles is de komende jaren gericht op de Olympische Spelen van Tokyo. "Ik heb voor mezelf besloten dat ik voor 2020 in Tokyo wil gaan kijken hoe het klimaat me bevalt. Als je alles terugrekent komt me dat volgend jaar het beste uit. In 2018 kan het niet in verband met het EK en in 2019 wil ik me kwalificeren. Dan heb ik er ook geen tijd voor."



Tijdens de Spelen van Rio werd Deelstra teleurstellend zestigste. Ze kon niet goed met de warmte omgaan.



Stichting Dwingeloo Sport

De Stichting Dwingeloo Sport ondersteunde Deelstra tot en met de Olympische Spelen van Rio. Ze reed ondermeer in een auto van het dorp. Vooralsnog doet de stichting richting de Spelen van Rio niks voor Deelstra. "We zijn niet een stichting met een continue geldstroom. We maken een pas op de plaats. Ook andere sporters moeten in aanmerking kunnen komen voor onze steun. Maar je weet nooit wat de toekomst brengt", aldus Mark Bergmans namens de Stichting Dwingeloo Sport.

