Vrouwenopvang Het Kopland in Emmen wint landelijke prijs

Het Kopland krijgt de prijs uitgereikt samen met ambassadeur Babette van Veen (foto: Stichting Het Vergeten Kind)

EMMEN - Vrouwenopvang Het Kopland, met een locatie in Emmen, heeft de Kind Centraal Award 2017 gewonnen.

De prijs werd gisteren uitgereikt door kinderombudsman Margrite Kalverboer en is de aftrap van de Week van het Vergeten Kind.



Voorbeeld voor andere opvanglocaties

Het Kopland heeft ook een locatie in Groningen. In de opvang wonen vrouwen met hun kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, meestal vanwege huiselijk geweld. Volgens Stichting Het Vergeten Kind is het Kopland een voorbeeld voor andere opvanglocaties. Ze geven psychische zorg op maat aan moeder en kind om traumatische ervaringen te verwerken.



In de Week van het Vergeten Kind wordt aandacht gevraagd voor de 7000 kinderen die noodgedwongen opgroeien in opvangcentra.